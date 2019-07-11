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ДТП Происшествия

В Самаре автомобилистка сбила двух подростков на пешеходном переходе

САМАРА. 11 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 10 июля, в Самаре в ДТП пострадали двое подростков-пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 15:15 30-летняя женщина ехала на Lada Granta по пр. Масленникова в направлении ул. Подшипниковой. По предварительной версии полицейских, напротив дома № 29 на нерегулируемом пешеходном переходе она сбила двух 14-летних девушек.

Одну из пострадавших госпитализировали, вторую — после оказания медпомощи отпустили домой.

По факту ДТП ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

После аварии на пр. Масленникова образовался автомобильный затор.

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