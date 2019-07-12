16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 57 тыс. жителей региона не смогут выехать за рубеж из-за долгов В самарском парке Дружбы закрыли прокат велосипедов и роликов Александр Хинштейн инициировал проверку деятельности руководства нацпарка "Самарская Лука" СамГТУ разработает проект рекультивации земель в Рождествено На дублере Московского шоссе 14 июля ограничат движение из-за футбола

Общество

В самарском парке Дружбы закрыли прокат велосипедов и роликов

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 74
Версия для печати

В парке Дружбы в Самаре прекратил свою работу прокат велосипедов и роликов. Об этом в Twitter сообщили МАУ "Парки Самары".

"Прокат закрыт. Нерентабельно, к сожалению, большой минус по итогам двух месяцев работы", - пояснили в учреждении.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4