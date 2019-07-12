В самарском парке Дружбы закрыли прокат велосипедов и роликов

В парке Дружбы в Самаре прекратил свою работу прокат велосипедов и роликов. Об этом в Twitter сообщили МАУ "Парки Самары".

"Прокат закрыт. Нерентабельно, к сожалению, большой минус по итогам двух месяцев работы", - пояснили в учреждении.