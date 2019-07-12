В самарском парке Дружбы закрыли прокат велосипедов и роликов

В парке Дружбы в Самаре прекратил свою работу прокат велосипедов и роликов. Об этом в Twitter сообщили МАУ "Парки Самары".
"Прокат закрыт. Нерентабельно, к сожалению, большой минус по итогам двух месяцев работы", - пояснили в учреждении.
В парке Дружбы в Самаре прекратил свою работу прокат велосипедов и роликов. Об этом в Twitter сообщили МАУ "Парки Самары".
"Прокат закрыт. Нерентабельно, к сожалению, большой минус по итогам двух месяцев работы", - пояснили в учреждении.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.