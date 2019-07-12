Более 57 тыс. жителей региона не смогут выехать за рубеж из-за долгов

За первое полугодие 2019 г. работниками УФССП по Самарской области в праве выезда было ограничено свыше 57 тыс. жителей региона с суммой долга в 24 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках акции "В отпуск — без долгов!" судебные приставы в местах массового скопления людей информируют граждан, собирающихся провести отпуск за пределами России, о возможных ограничениях в случае наличия долгов по исполнительным производствам. Также с целью исполнения требований, содержащихся в исполнительных документах, работниками Службы проводятся рейды по адресам должников.

Так в июле судебными приставами посещено 708 адресов. Должникам вручались постановления о возбуждении исполнительных производств, требования о погашении долга, проверялось имущественное положение граждан, составлялись акты описи и ареста имущества. По итогам исполнительных действий в ходе акции было окончено свыше 130 исполнительных производств на общую сумму 1,5 млен рублей. Частично взыскано 327,5 тыс. рублей.

Также гражданам было вручено 589 памяток о работе сервиса "Банк данных исполнительных производств" и установлено 60 приложений "ФССП", с помощью которых можно самостоятельно проверять себя на наличие задолженностей.