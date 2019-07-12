В "Горький Центре" запустили проект "Кухня"

"Горький Центр" на время превратился в площадку для реализации литературно-художественного проекта "Кухня". С 6 по 21 июля там проходят выставки, лекции и мастер-классы от группы "Муха" и самарского художника и режиссера Олега Захаркина.

10 июля творческое объединение "Муха" (они же организаторы фестиваля экспериментального фестиваля "Ай" и авторы газеты "Слепень") провело для посетителей экскурсию по выставке "Все после". Она представляет собой различные наблюдения авторов из обыденной жизни, интерпретированные в отдельные виды искусств. Каждый желающий может повзаимодействовать с экспонатами, узнать их историю и еще больше погрузиться в атмосферу творчества.

"Мы работаем с разными вещами: рисунок, пластика, текст, звук и т.д. Для нас очень важна искренность, передача ощущений и чувств изнутри внутрь", - прокомментировал Никита Кузнецов, один из организаторов выставки.

После экскурсии Галиной Зыбановой, одной из участниц группы "Мухи", был проведен мастер-класс по "сферической поэзии". Разработанная самой Галиной методика основана на таком построении текста, в котором сферическая форма служит средством для создания поэзии.

"Я пробовала соотнести текст и поэзию со сферической формой. Сначала я совсем не понимала, как это сделать, но позже начала просто экспериментировать, нарисовала круг на бумаге, пробовала разные вариации соотнесения частей речи, и в итоге это сложилось в поэзию", - объясняет Галина.

Впереди у проекта "Кухня" еще несколько мастер-классов, выставка, лекции и предпоказ фильма "Формальный".