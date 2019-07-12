Около "Самара Арены" четыре дня будут ограничивать движение из-за соревнований велосипедистов

В Самаре в связи с соревнованиями по велоспорту 14, 16, 17 и 18 июля ограничат движение.

Ограничение будет действовать с 8:00 до 12:30 14 июля, а также с 8:00 до 16:00 16 июля, 17 июля и 18 июля на:

— ул. Арена 2018, от Проезда № 8 до поворота на проезд к Малому Сорокину Хутору;

— Проезд № 2;

— ул. Дальней, 500 м от ул. Арена 2018.

Также на этих участках с 00:00 до 12:30 14 июля и с 00:00 до 16:00 16, 17 и 18 июля нельзя будет останавливаться и парковаться.

Ограничение не распространяется на общественный транспорт.