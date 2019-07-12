16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Около "Самара Арены" четыре дня будут ограничивать движение из-за соревнований велосипедистов Тольяттинских строителей заставили убрать за собой мусор Демонтировать нелегальные торговые точки на Кировском рынке начнут уже в этом году Стала известна программа карнавала в Самаре На ул. Матросова ограничат движение до конца месяца

Общество

Около "Самара Арены" четыре дня будут ограничивать движение из-за соревнований велосипедистов

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 22
Версия для печати

В Самаре в связи с соревнованиями по велоспорту 14, 16, 17 и 18 июля ограничат движение.

Фото: администрация Самары

Ограничение будет действовать с 8:00 до 12:30 14 июля, а также с 8:00 до 16:00 16 июля, 17 июля и 18 июля на:

— ул. Арена 2018, от Проезда № 8 до поворота на проезд к Малому Сорокину Хутору;

— Проезд № 2;

— ул. Дальней, 500 м от ул. Арена 2018.

Также на этих участках с 00:00 до 12:30 14 июля и с 00:00 до 16:00 16, 17 и 18 июля нельзя будет останавливаться и парковаться.

Ограничение не распространяется на общественный транспорт.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4