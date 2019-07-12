Минтранс объяснил, почему не действуют льготы в пригородных поездах для школьников и студентов

Минтранс Самарской области прокомментировал в твиттре ситуацию с отменой льготных билетов в пригородных поездах школьникам и студентам в летний период.

Отвечая на вопрос одного из пользователей о причинах отказа в продаже льготного школьного билета, ведомство сослалось Постановление правительства области от 7 апреля 2017 года.

Согласно этому документу, льгота 50% на проезд в пригородных поездах школьникам и студентам на территории региона предоставляется только с 1 января по 30 июня и с 15 августа по 31 декабря. То есть в июле и первой половине августа льгота не действует.



