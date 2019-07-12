Александра Швидака банкротит компания, аффилированная "Татнефти"

С заявлением признать Александра Швидака, которого называют бенефициаром СПЗ-Групп и ВБМ-Групп, банкротом обратилось московское ООО "Рудпром-Нефтегазовое Оборудование" (РНГО) из-за долга в размере 15,6 млн рублей. Суд уже возбудил производство по делу.

В качестве третьих лиц к рассмотрению иска привлечены ПАО "Банк "Зенит" и ООО "УСТ-офисная недвижимость". Последнее, как и РГНО, через цепочку юрлиц принадлежит "Татнефти".

ООО "УСТ-офисная недвижимость" некоторое время назад включилось в банкротство ООО "Самара-Центр" с претензиями на 1,69 млрд рублей. Право требования кредитор ранее выкупил у банка "Зенит". Известно, что Александр Швидак кредитовался под залог недвижимости "Самара-Центра". Крупным активом компании выступает территория бывшего ГПЗ-4 в Октябрьском районе.

Напомним, ранее банкротства Швидака добивался банк "Солидарность". Поводом послужил долг в 224,26 млн рублей. Тогда все закончилось мировым соглашением, в рамках которого был составлен график погашения задолженности.