16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александра Швидака банкротит компания, аффилированная "Татнефти" На территории ТОСЭР Тольятти появятся еще четыре резидента Самарский метрополитен получит более 2 млрд руб. на установление систем транспортной безопасности В порту Тольятти открылся универсальный складской комплекс для хранения и перевалки продукции Дмитрий Азаров провел встречу с представителями пивоваренной отрасли

Экономика и бизнес

Александра Швидака банкротит компания, аффилированная "Татнефти"

САМАРА. 12 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 49
Версия для печати

С заявлением признать Александра Швидака, которого называют бенефициаром СПЗ-Групп и ВБМ-Групп, банкротом обратилось московское ООО "Рудпром-Нефтегазовое Оборудование" (РНГО) из-за долга в размере 15,6 млн рублей. Суд уже возбудил производство по делу.

В качестве третьих лиц к рассмотрению иска привлечены ПАО "Банк "Зенит" и ООО "УСТ-офисная недвижимость". Последнее, как и РГНО, через цепочку юрлиц принадлежит "Татнефти".

ООО "УСТ-офисная недвижимость" некоторое время назад включилось в банкротство ООО "Самара-Центр" с претензиями на 1,69 млрд рублей. Право требования кредитор ранее выкупил у банка "Зенит". Известно, что Александр Швидак кредитовался под залог недвижимости "Самара-Центра". Крупным активом компании выступает территория бывшего ГПЗ-4 в Октябрьском районе.

Напомним, ранее банкротства Швидака добивался банк "Солидарность". Поводом послужил долг в 224,26 млн рублей. Тогда все закончилось мировым соглашением, в рамках которого был составлен график погашения задолженности.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №16

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:06 "Прибывалка.63" вышла в финал престижного всероссийского конкурса "ПРОФ-IT.2018"

Прибывалка63 умерла после появления в Самаре Яндекс.Транспорт

Анатолий Илларионов 13 октября 2018 06:02 Для стадиона "Самара Арена" разработано приложение с 3D-картой и аудиогидом

Всё написали, кроме того как называется приложение

Владимир Герасимов 27 августа 2018 13:01 Ростех модернизирует самарский двигатель НК-12 для нового поколения Ту-95МС

Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Владимир Герасимов 13 августа 2018 15:44 РКЦ "Прогресс" возобновит работы над созданием самолета "Рысачок"

Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.

Фото на сайте

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Передовое сельхозпредприятие региона запускает собственную котельную

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4