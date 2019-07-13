16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре четверо детей и двое взрослых пострадали при ДТП на ул. Антонова-Овсеенко При ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе двое детей Спасатели эвакуировали из Рождествено двух сбитых машиной велосипедистов Спасатели Тольятти извлекли из разбитой машины водителя одной из столкнувшихся легковушек При ДТП под Сызранью три человека погибли и пять пострадали

ДТП Происшествия

При ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе двое детей

САМАРА. 13 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 25
Версия для печати

В субботу, 13 июля, около семи часов вечера, по предварительным данным, при столкновении двух автомобилей на 108-м километре автодороги "Бугуруслан-Самара" пострадали шесть человек, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Среди пострадавших двое детей, один из которых госпитализирован, а второму рекомендовано амбулаторное лечение. Каково состояние четверых взрослых пострадавших, сейчас так же уточняется. Предположительно двое из них госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4