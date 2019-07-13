При ДТП под Самарой пострадали шесть человек, в том числе двое детей

В субботу, 13 июля, около семи часов вечера, по предварительным данным, при столкновении двух автомобилей на 108-м километре автодороги "Бугуруслан-Самара" пострадали шесть человек, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Среди пострадавших двое детей, один из которых госпитализирован, а второму рекомендовано амбулаторное лечение. Каково состояние четверых взрослых пострадавших, сейчас так же уточняется. Предположительно двое из них госпитализированы.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.