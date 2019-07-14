Жители Самары показали властям незаконную стройку в нацпарке "Самарская Лука"

Жители Самары обратились в Твиттере к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, депутатам и муниципальным властям с тем, чтобы разрешить ситуацию с незаконной застройкой национального парка "Самарская Лука".

Инициативная группа сняла и выложила в интернет ролик, на котором хорошо видно и разрытую землю, и следы строительства. Все это происходит на берегу реки Воложки, недалеко от поселка Усинский. "Активно ведется строительство вопреки запрету губернатора Дмитрия Азарова и депутата Государственной думы Александра Хинштейна", — посетовали самарцы.

Они рассказали, что в береговой зоне ведутся строительные работы, и уже проложена дорога. "Это те же люди, кто ранее здесь заняли природоохранную зону, построили дома, перегородили спуск к реке, вырубили лес и далее ведут здесь целенаправленно деятельность. И вся эта деятельность в упор не замечается сотрудниками парка. Хотим обратить внимание губернатора, депутатов, в первую очередь Александра Хинштейна, для того, чтобы они дали свою оценку всему происходящему. Жители много раз писали и жаловались, но это безобразие продолжает твориться", — рассказали очевидцы застройки.

Им удалось связаться и с главой Волжского района Евгением Макридиным. "Оперативно отреагировали — в течение 30 минут приехали сотрудники НП "Самарская Лука". Были очень расстроены и удивлены, что выявили это мы, а не они", — рассказали возмущенные жители.

Дмитрий Азаров обратился к министру строительства Евгению Чудаеву и министру лесного хозяйства региона Александру Ларионову: "Подключайтесь к решению проблемы".

Александр Хинштейн также отреагировал на обращение самарцев в Твиттере. "Этот ролик также покажу главе Министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину. Директор "Самарской Луки" Губернаторов не видит в упор ни незаконных строек, ни браконьерской охоты, поставленной на поток его подчиненными, ни батайкинской ОПГ, де-факто управляющей нацпарком. Одной отставкой он не отделается", — заявил депутат.