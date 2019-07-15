Два самарских вуза попали в федеральный ТОП-15 по уровню зарплат выпускников

Superjob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в области экономики и финансов молодых специалистов, окончивших вуз в 2013–2018 годах.

Пятерка лидеров осталась прежней, но в этом году первое место Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" делит с Московским государственным институтом международных отношений МИД РФ, показавшим максимальный прирост по зарплатам за год (+10000 рублей).

На второе место с третьего поднялся Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (+5000 рублей). Третье и четвертое места остались за Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (+3000 рублей) и Финансовым университетом при Правительстве РФ (+5000 руб.). Замыкает пятерку лучших Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ (+6000 рублей).

Что же касается Самарской области, то в ТОП-15 вузов попали сразу два образовательных учреждения: Самарский государственный экономический университет и Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева. Интересно, что оба они показали одинаковый результат, поднявшись за год на две строчки вверх с результатом в 59 тыс. рублей (+2000 рублей). При этом процент выпускников, которые после обучения остаются работать в родном городе у самарских вузов отличается и составляет 70% и 82% соответственно.