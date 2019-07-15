В Самарской области до середины недели возможны грозы

До середины рабочей недели в Самарской области синоптиками прогнозируются дожди, возможны грозы.

В понедельник, 15 июля, облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 19...24 °C.

Во вторник, 16 июля, ночью температура воздуха 13...18 °C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 23...28 °C.

В среду, 17 июля, прогноз без изменений, сообщает Приволжское УГМС.