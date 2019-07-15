16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области до середины недели возможны грозы В Самарской области в ближайшие сутки ожидается гроза и порывистый ветер Жители Самары показали властям незаконную стройку в нацпарке "Самарская Лука" Минтранс объяснил, почему не действуют льготы в пригородных поездах для школьников и студентов Около "Самара Арены" четыре дня будут ограничивать движение из-за соревнований велосипедистов

Общество

В Самарской области до середины недели возможны грозы

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 30
Версия для печати

До середины рабочей недели в Самарской области синоптиками прогнозируются дожди, возможны грозы.

В понедельник, 15 июля, облачно с прояснениями. Местами небольшой и умеренный дождь, возможна гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха 19...24 °C.

Во вторник, 16 июля, ночью температура воздуха 13...18 °C. Днем переменная облачность. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха 23...28 °C.

В среду, 17 июля, прогноз без изменений, сообщает Приволжское УГМС. 

Гид потребителя

Фото на сайте

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4