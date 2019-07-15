В Самаре покатившаяся "Газель" наехала на пешехода

В воскресенье, 14 июля, в Самаре под колеса "Газели" попал пешеход. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В 11:30 напротив дома № 120 по ул. Дыбенко самопроизвольно поехавшая грузовая "Газель" сбила оказавшего поблизости 49-летнего пешехода.

По предварительным данным стражей порядка, авария произошла из-за того, что 27-летний водитель, не имеющий прав, не позаботился о том, чтобы машина не покатилась самопроизвольно.

Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают водителей соблюдать правила эксплуатации транспорта.