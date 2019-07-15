16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Чапаевском В Самаре покатившаяся "Газель" наехала на пешехода Стали известны подробности ДТП, в котором пострадали четверо детей Мотоциклист погиб в ДТП на трассе "Самара - Ульяновск" В Волжском районе машина улетела в кювет, погибла девушка

ДТП Происшествия

В Самаре покатившаяся "Газель" наехала на пешехода

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 55
Версия для печати

В воскресенье, 14 июля, в Самаре под колеса "Газели" попал пешеход. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В 11:30 напротив дома № 120 по ул. Дыбенко самопроизвольно поехавшая грузовая "Газель" сбила оказавшего поблизости 49-летнего пешехода.

По предварительным данным стражей порядка, авария произошла из-за того, что 27-летний водитель, не имеющий прав, не позаботился о том, чтобы машина не покатилась самопроизвольно.

Пострадавшего госпитализировали. Правоохранители выясняют обстоятельства случившегося. В пресс-службе областного ГУ МВД уточняют, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают водителей соблюдать правила эксплуатации транспорта.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4