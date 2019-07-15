Один человек погиб и трое пострадали в ДТП под Чапаевском

В воскресенье, 14 июля, под Чапаевском в ДТП погиб автомобилист. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, 23-летний водитель Volkswagen Golf с госномером Оренбургской области (56 регион) в 16:00 между 54 и 55 км трассы Самара — Волгоград выехал на встречную полосу и врезался в ВАЗ-21102 под управлением 49-летнего мужчины. После удара Volkswagen Golf столкнулся еще и с попутным Chevrolet Viva, которым управлял 39-летний водитель.

Водитель "десятки" скончался на месте. Кроме того, травмы получили его 36-летняя пассажирка, водитель Volkswagen и его 23-летний пассажир. Их госпитализировали.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД. По факту случившегося ведется проверка. Обстоятельства случившегося устанавливают.