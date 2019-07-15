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Общество

Роспотребнадзор не рекомендует купаться на трех самарских пляжах

САМАРА. 15 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 8 по 11 июля Росприроднадзор по Самарской области исследовал воду на пляжах. Не везде пробы оказались удовлетворительные, сообщает ведомство.

Несоответствующие пробы воды по микробиологическим показателям обнаружили на пляжах в Загородном парке, на IV очереди набережной (от ул. Осипенко до дамбы у Силикатного оврага), на II очереди набережной (от ул. Маяковской до дамбы в районе комплекса "КИНАП").

Роспотребнадзор рекомендует ограничить купание на этих пляжах.

Кроме того, ведомство рекомендовало департаменту городского хозяйства и ООО "Чистый город" проинформировать население о неудовлетворительном качестве воды.

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