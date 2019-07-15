В регионе пройдут семинары по безопасности пользования газом в жилых домах

В Тольятти прошел выездной семинар-совещание по безопасности использования внутридомового газового оборудования (ВДГО). В семинаре приняли участие представители ресурсоснабжающих организаций, прокуратуры, Ростехнадзора, органов местного самоуправления.

В последнее время участились аварии по причине неправильного пользования газовым оборудованием в многоквартирных домах. Зачастую такие случаи вызваны не только плохим состоянием оборудования и вентиляционных каналов, ветхостью жилого фонда, но и плохой информированностью населения о мерах предосторожности при пользовании своими газовыми плитами, колонками, котлами и пр.

Было отмечено, что пока ещё не все домовладения заключили договоры на обслуживание ВДГО. В этой связи ГЖИ и ресурсоснабжающие организации отмечают, что отсутствие договора на обслуживание означает риск возникновения аварии.

На семинаре обсуждались способы взаимодействия управляющих организаций, надзорных органов, органов местного самоуправления и самих граждан с целью снизить аварийность при использовании ВДГО, меры по улучшению технического обслуживания газового оборудования.

Значительное внимание было уделено борьбе с недобросовестными компаниями, предлагающими услуги по установке и обслуживанию газового оборудования, да и просто с мошенниками, которые под видом официальных структур могут проникать в квартиры.

Особо отмечалась важность работы по выявлению групп риска — лиц, ведущих антиобщественный образ жизни, поведение которых может спровоцировать аварию. Органам правопорядка и неравнодушным гражданам было рекомендовано сообщать о таких собственниках и жильцах в управляющие организации, взять их на особый контроль.

Было принято решение рекомендовать организациям, обслуживающим ВДГО, направлять в ГЖИ для реагирования информацию и материалы, содержащие достаточные данные по административным правонарушениям в этой сфере; чётко устанавливать нарушителя, в случае отсутствия доступа в квартиры применять меры в соответствии с законодательством РФ.

Гражданам было рекомендовано не препятствовать проверкам газового оборудования, обеспечивать обслуживающим организациям доступ в квартиры. Однако, учитывая, что далеко не все организации имеют право обслуживать газовое оборудование, ГЖИ рекомендует следующее:

своевременно заключить договор на обслуживание ВДГО, узнать в управляющей организации название законного контрагента;

следить за информацией о плановых проверках оборудования (доски объявлений в подъездах, объявления на входных дверях);

обеспечивать доступ представителям организаций, имеющих право по договору обслуживать газовое оборудование;

в то же время быть осторожными — проверять документы у представителей обслуживающих организаций, помнить, что такой человек должен быть одет в фирменную униформу с названием компании, иметь бэдж, также содержащий название компании, фамилию, имя, отчество и должность представителя; помнить, что у такого представителя должен быть с собой журнал осмотра, где жилец должен расписаться;

неукоснительно следовать рекомендациям представителей обслуживающих организаций по надлежащей эксплуатации своих газовых приборов.

На семинаре-совещании было также принято решение проводить диагностирование ВДГО и ВКГО за счет выделенных субсидий области, органов местного самоуправления и частично за счет средств собственников квартир.

Впредь подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе в различных городских округах и муниципальных районах Самарской области, что даст возможность донести необходимую информацию до как можно большего количества граждан. А это, в свою очередь, поможет снизить риски аварийности при использовании газового оборудования.