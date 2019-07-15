Самарчанка вернулась с победой с грантового конкурса форума "Таврида"

14 июля в Крыму на закрытии 9-й смены форума молодых деятелей культуры и искусств "Таврида 5.0" подвели итоги грантового конкурса. Одним из победителей стала Полина Дрожжина из Самарской области. Она представила лабораторию саунд-промоушена "Перемен" и выиграла 500 тыс. рублей на его реализацию.

Лаборатория саунд-промоушена "Перемен" — это первая в России специализированная резиденция, направленная на продвижение музыкальной индустрии в провинциальных городах. К участию в проекте будут приглашены начинающие музыканты и авторы, организаторы музыкальных событий, арт-менеджеры и продюсеры.

Проект не только познакомит участников с современным состоянием дел в музыкальной индустрии, актуальными инструментами продюсирования и продвижения, но и даст возможность выступить на музыкальных фестивалях и выпустить творческие продукты на музыкальном лейбле.

"Реализация начнется в январе 2020 г. с набора участников. Через месяц будет проходить образовательная программа (презентация проекта, входное анкетирование, лекции, тренд-сессии с региональными и федеральными экспертами — авторитетами в музыкальной индустрии), а позже творческая программа (мастерские, ворк-плейсы, митапы, репетиции, записи в студии). Последний этап — презентация итогов (серия музыкальных перфомансов, итоговый концерт, презентация музыкальных лейблов, вручение сертификатов, выходное анкетирование). Надеюсь, что с помощью Тавриды мы добьемся успеха", — рассказала Полина.

Полине 23 года, она работает куратором и продюсером творческого направления в центре "StrelkaHall".

Всего в рамках смены "Контемпорари-арт" на гранатовый конкурс было подано 82 заявки. Победителями стали 16 человек, на проекты которых было выделено 6 млн. рублей.