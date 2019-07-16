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ДТП Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Сергиевском районе

СЕРГИЕВСК. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 16 июля, в 14:30, на 1074 км трассы М-5 в Сергиевском районе столкнулись КамАЗ и Lada Granta. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По данным полицейских, в аварии погибли двое взрослых и двое несовершеннолетних, находившиеся в легковушке. Кроме того, в ДТП пострадал один человек, находившийся в грузовике.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Они оградили место аварии и организовывают реверсивное движение.

В пресс-службе областного ГУ МВД сообщают, что по факту случившегося ведется проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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