В Самаре ограничат движение из-за крестного хода

В Самаре 17 июля в связи с проведением крестного хода, посвященного памяти Николая II и его семьи, ограничат движение.
Ограничение будет действовать с 10:30 и до завершения Крестного хода на улицах:
- ул. Ерошевского, от дома №29 до ул. Маломосковской;
- ул. Маломосковская, от ул. Ерошевского до ул. Революционной;
- ул. Революционная, от ул. Маломосковской до ул. Дыбенко;
- ул. Дыбенко, от ул. Революционной до ул. Авроры;
- ул. Авроры, от ул. Дыбенко до Академического переулка;
- Академический переулок, до дома №1;
- ул. Ивана Булкина, от Академического переулка до ул. Дыбенко;
- ул. Дыбенко, от ул. Ивана Булкина до ул. Карбышева;
- ул. Карбышева, до дома №37;
- ул. Карбышева, от дома №37 до парка им. 30-летия Победы;
- ул. Аэродромная, от дома № 96а до ул. Промышленности;
- Измайловский переулок, от ул. Промышленности до ул. Бобруйской;
- ул. Бобруйская, от Измайловского переулка до дома №83.