В Самаре ограничат движение из-за крестного хода

В Самаре 17 июля в связи с проведением крестного хода, посвященного памяти Николая II и его семьи, ограничат движение.

Ограничение будет действовать с 10:30 и до завершения Крестного хода на улицах: - ул. Ерошевского, от дома №29 до ул. Маломосковской; - ул. Маломосковская, от ул. Ерошевского до ул. Революционной; - ул. Революционная, от ул. Маломосковской до ул. Дыбенко; - ул. Дыбенко, от ул. Революционной до ул. Авроры; - ул. Авроры, от ул. Дыбенко до Академического переулка; - Академический переулок, до дома №1; - ул. Ивана Булкина, от Академического переулка до ул. Дыбенко; - ул. Дыбенко, от ул. Ивана Булкина до ул. Карбышева; - ул. Карбышева, до дома №37; - ул. Карбышева, от дома №37 до парка им. 30-летия Победы; - ул. Аэродромная, от дома № 96а до ул. Промышленности; - Измайловский переулок, от ул. Промышленности до ул. Бобруйской; - ул. Бобруйская, от Измайловского переулка до дома №83.