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Общество

В Самаре ограничат движение из-за крестного хода

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 17 июля в связи с проведением крестного хода, посвященного памяти Николая II и его семьи, ограничат движение.

Ограничение будет действовать с 10:30 и до завершения Крестного хода на улицах:

- ул. Ерошевского, от дома №29 до ул. Маломосковской;

- ул. Маломосковская, от ул. Ерошевского до ул. Революционной;

- ул. Революционная, от ул. Маломосковской до ул. Дыбенко;

- ул. Дыбенко, от ул. Революционной до ул. Авроры;

- ул. Авроры, от ул. Дыбенко до Академического переулка;

- Академический переулок, до дома №1;

- ул. Ивана Булкина, от Академического переулка до ул. Дыбенко;

- ул. Дыбенко, от ул. Ивана Булкина до ул. Карбышева;

- ул. Карбышева, до дома №37;

- ул. Карбышева, от дома №37 до парка им. 30-летия Победы;

- ул. Аэродромная, от дома № 96а до ул. Промышленности;

- Измайловский переулок, от ул. Промышленности до ул. Бобруйской;

- ул. Бобруйская, от Измайловского переулка до дома №83.

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