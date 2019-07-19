Самарский университет упал в рейтинге юридических вузов России на 9 позиций

Superjob представляет рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в юридической сфере молодых специалистов, окончивших вуз в 2013-2018 годах.

На первом месте с максимальным приростом по зарплатам - Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (+15 тыс. рублей). Московский государственный институт международных отношений МИД РФ сохранил второе место в рейтинге (+10 тыс.рублей), на третьем — Санкт-Петербургский государственный университет (+5 тыс. рублей).

И хотя первые места рейтинга традиционно занимают вузы Москвы и Санкт-Петербурга, в топ-10 рейтинга вошли 9 региональных вузов, среди которых Хабаровский государственный университет экономики и права, Тюменский государственный университет, Пермский государственный национальный исследовательский университет и Уральский юридический институт МВД РФ.

Единственным самарским вузом, попавшим в рейтинг, оказался Самарский национальный исследовательский университет им. академика С.П. Королева. За год он опустился с пятой на 14-ю строчку, потеряв 9 позиций. Как сообщает SuperJob, в Москве выпускники самарской "Альма Матер" зарабатывают в среднем 65 тыс. рублей в месяц.