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Общество

На ул. Аэродромной ограничат движение, изменятся трамвайные маршруты

САМАРА. 19 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре из-за ремонта тепловых сетей с 00:00 19 июля до 3:00 22 июля ограничат движение транспорта по ул. Аэродромной, в границах пересечения с ул. Волгина.

Фото: администрация Самары

Кроме того, с 00:00 19 июля до 3:00 22 июля по временной схеме пойдут автобусы № 2, 21 м, 24, 35, 53, 70, 89, 96, 207, 217, 226, 266, 295.

По информации ТТУ, по измененной схеме до 21 июля включительно следуют трамваи № 1, 3, 4, 18, 23. Движение организовано следующим образом:

— трамвай № 1 — от ул. Чапаевской до ул. Тухачевского и аналогично — обратно;

— трамвай № 18 — от ул. Тухачевского до Постникова оврага и обратно;

— трамвай № 3 разделят: часть составов пойдет от ул. Чапаевской до ул. Тухачевского и обратно, часть — от ул. Кабельной до ул. Авроры и обратно;

— трамваи № 4 и 23 будут ходить по полукольцу: ул. Тухачевского — Железнодорожный вокзал — Постников овраг — ул. XXII Партсъезда — ул. Авроры и обратно.

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