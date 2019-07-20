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Музыка Культура

В Кинеле пройдет фестиваль молодежных субкультур Art& Cool

КИНЕЛЬ. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 21 июля, в Кинеле в третий раз пройдет фестиваль молодежных субкультур Art& Cool (14+).

На фестиваль приедут участники от 14 до 35 лет из Кинеля, Тольятти, Жигулевска, Сызрани, Чапаевска, Самары, Отрадного, Пестравского, Красноярского, Кинельского, Сергиевского, Богатовского, Нефтегорского и Елховского районов.

Молодые люди будут соревноваться в номинациях "Современная хореография", "Рэп", "Диджеинг", "Фотография", "Граффити/Street-Art", "Киберспорт", "Видеоблогинг", "Кавер-группа", "Арт-объект". Оценивать выступления и работы участников будет жюри под председательством режиссера Сергея Кривчикова.

Конкурсная программа продлится с 14:00 до 18:00, после чего начнут работу интерактивные площадки с мастер-классами, hand-made-маркет и фестиваль красок. В 19:00 пройдет торжественная церемония награждения участников фестиваля.

Главный приз (60 тыс. руб.) получит команда городского округа или муниципального района Самарской области, получившая наибольшее количество призовых мест в разных номинациях. В этом году впервые победители получат образовательные сертификаты.

В 20:00 участников и гостей мероприятия ждет гала-концерт, пенная вечеринка и сеты от DJ SLINKIN (Москва). Организаторами ART& COOL выступают администрация Кинеля при поддержке министерства культуры Самарской области.

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