В Самаре произошло столкновение маршрутного автобуса и двух легковушек

В субботу, 20 июля, в 22:08 на Новокуйбышевском шоссе в Куйбышевском районе Самары произошло столкновение маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.



На место происшествия выезжали пожарные. Проводились аварийно-спасательные работы.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что во время ДТП никто не пострадал.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Кстати, судя по сообщениям самарцев в соцсетях, это не единственное ДТП с общественным транспортом, случившееся в субботу 20 июля.

Так, по данным очевидцев, около пяти часов вечера на пересечении Московского шоссе и ул. Алма-Атинской произошло столкновение автомобилей Шкода Октавия, Лада Приора и маршрутного автобуса. Данных о пострадавших в этом ДТП нет. Причины случившегося устанавливаются.