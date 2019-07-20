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ДТП Происшествия

В Самаре произошло столкновение маршрутного автобуса и двух легковушек

САМАРА. 20 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 20 июля, в 22:08 на Новокуйбышевском шоссе в Куйбышевском районе Самары произошло столкновение маршрутного автобуса и двух легковых автомобилей, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.


На место происшествия выезжали пожарные. Проводились аварийно-спасательные работы.
В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что во время ДТП никто не пострадал.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Кстати, судя по сообщениям самарцев в соцсетях, это не единственное ДТП с общественным транспортом, случившееся в субботу 20 июля.
Так, по данным очевидцев, около пяти часов вечера на пересечении Московского шоссе и ул. Алма-Атинской произошло столкновение автомобилей Шкода Октавия, Лада Приора и маршрутного автобуса. Данных о пострадавших в этом ДТП нет. Причины случившегося устанавливаются.

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