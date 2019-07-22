На трассе "Самара-Богатое" попавшему в ДТП водителю Lada Granta оторвало руку

В воскресенье, 21 июля, в районе 05:00 на 33 км трассы "Самара-Богатое" произошло ДТП, в результате которого сильно пострадал водитель Lada Granta, сообщает samara.kp.ru.

По неизвестным причинам мужчина съехал с дороги в кювет. Столкновение с деревьями вдоль трассы было настолько сильным, что водителю легковушки оторвало руку. Однако он сумел выбраться из машины и отправился искать помощь.

Съехавший с трассы автомобиль заметил проезжавший мимо водитель. "Я остановился спросить, нужна ли помощь. В машине никого не было. Около автомобиля лежала оторванная рука", — вспоминает мужчина.

У Granta остановились еще несколько машин. Проезжавшие мимо водители начали искать пострадавшего. Спустя некоторое время окровавленного мужчину случайно нашли в 100 метрах от своего автомобиля. К счастью, он был еще жив. Оказалось, что мужчина ждал помощь несколько часов.

Проезжавшие мимо дальнобойщики принесли из машины медикаменты. Пострадавшему оказали первую помощь. Вызвали "скорую" и ГИБДД. Все время, пока экстренные службы ехали к месту ДТП, мужчины ждали медиков рядом с пострадавшим. Его документы передали инспекторам ГИБДД. Самого пострадавшего доставили в больницу в Кинель. Он потерял очень много крови и впал в кому. Сейчас за жизнь мужчины борются врачи.