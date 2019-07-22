На соревновании по дрифту в Самаре машина вылетела с трассы и врезалась в перевернутый дом

В Самаре на соревновании по дрифту Drift That, которое состоялось 20 июля на парковке ТК "Амбар", в одном из заездов один из участников вылетел с трассы и врезался в рекламную конструкцию — перевернутый дом, пишет samara.kp.ru.

"Я слышал, что пострадал рабочий, который в момент аварии был в перевернутом доме. Он либо упал, либо сам выпрыгнул из окна дома, когда увидел приближающуюся машину. Приезжала полиция, организаторы долго с ней разбирались", — рассказал очевидец изданию.

О состоянии водителя ничего не сообщается.