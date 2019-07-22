В России стартовал III международный фотоконкурс "Русская цивилизация"

Федеральное агентство по делам национальностей объявляет о старте III международного фотоконкурса "Русская цивилизация". С 2017 года конкурс объединяет фотографов не только из регионов России, но и всего мира, и популярность его продолжает расти.

На первый конкурс поступило 10 тыс. снимков от 1,8 тыс. человек из 28 стран, на второй — уже свыше 17 тыс. снимков от 3 тыс. фотографов из 44 стран, в том числе таких экзотических, как Коста-Рика, Новая Зеландия, Сальвадор, Барбадос, Венесуэла, ЮАР.

"С каждым годом международный фотоконкурс становится масштабнее. Это доказательство того, что он востребован, его ждут. Радует огромное желание жителей нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иностранцев, влюбленных в Россию, показать, какой они видят русскую цивилизацию", — отметил руководитель ФАДН России, председатель жюри фотоконкурса Игорь Баринов.

Уже с 22 июля профессиональные фотографы и любители из разных уголков России и зарубежья смогут загружать свои авторские снимки на сайт www.ruscivilization.ru. Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше 18 лет. Каждый из них может представить до 5 фотографий, созданных за последние пять лет, в номинациях: "Уникальная природа", "Лица и поколения", "Традиции большой страны", "Архитектура и скульптура". Также в этом году в фотоконкурсе появилась новая номинация "Многонациональная Москва", где будет отражено яркое разнообразие культур и традиций народов России, проживающих в столице.

Прием работ завершится 8 сентября. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению Игоря Баринова вошли известные в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.

Награждение победителей состоится осенью 2019 года на одной из популярных выставочных площадок Москвы. Как и прежде, лучшие работы можно будет увидеть на улицах столицы.

Напомним, в прошлом году самые интересные снимки "Русской цивилизации" были представлены в одной из самых необычных частных художественных галерей Москвы, расположенной на территории храма Христа Спасителя. Кроме того, работы победителей фотоконкурса были подарены Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, который высоко их оценил.

Огромный интерес фотоконкурс вызывает за рубежом. В прошлом году выставки "Русская цивилизация" в партнерстве с Россотрудничеством состоялись во Франции, Чехии, Монголии, Индии, Белоруссии, Армении и других странах, а также в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге.