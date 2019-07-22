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Музыка Культура

На "Метафест" приедут "Маша и Медведи", Билли Новик и Василий Уриевский

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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23-24 августа в Фестивальном парке на Мастрюковских озерах пройдет фестиваль "Метафест-2019". Около 50 независимых групп и исполнителей из полутора десятков городов России выступят на трех сценах фестиваля.

Стилистический диапазон музыки на "Метафесте" будет традиционно широк — от рок-музыки и джаза до электроники и фолка. В этом году на "Метафесте" сыграют группы "Маша и Медведи", "Краснознаменная дивизия имени моей бабушки", Василий Уриевский и группа Gardina, Андрей Козловский, Билли Новик (Billyʼs Band) со специальной программой, состоящей из песен Егора Летова.

Впервые в фестивале примут участие "Кирпичи", "Биртман" и Алексей Вдовин с группой "Недра". За новую музыку будут отвечать обладатели Jagermeister Indie Awards 2018 группа "Хадн Дадн", инди-музыкант Vas и эксцентричные москвичи Fire Granny. Также впервые в истории "Метафеста" ночная программа одной из сцен будет целиком отдана под электронную музыку. Специальной гостьей электронного блока станет Ishome.

Как и в прошлые годы, на фестивале будет работать фудкорт, ярмарка хендмейда и игротека с настольными играми. В дневное время на "Метафесте" развернутся лектории от проектов 15×4, "Куда смотреть" и акустические музыкальные сеты.

Билеты до 1 августа стоят 600 рублей, с 1 августа — 700, а на месте обойдутся в 900. Желающим приехать на фестиваль на машинах нужно будет оплатить экологический сбор за въезд на территорию Фестивального парка (автомобили смогут проехать только до парковки). Он составит 600 рублей.

"Метафест" был придуман в 2007 г. и с тех пор проводится на Грушинской поляне ежегодно. За это время его участниками стали несколько сотен групп и исполнителей из разных городов России, Великобритании и Израиля.

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