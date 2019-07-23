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ДТП Происшествия

В Сызрани погиб водитель "десятки", врезавшийся в дом

СЫЗРАНЬ. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В понедельник, 22 июля, около 20:00 в Сызрани автомобиль врезался в стену дома, сообщает syzran-small.ru.

По информации издания, "десятка", которой управлял 40-летний мужчина, ехала по ул. Маяковского в сторону выезда из города. Судя по отсутствию следов, на S-образном вираже водитель вообще не тормозил. Машина въехала в здание рядом со старой водонапорной башней по лобовое стекло.

Очевидцы сообщают, что в автомобиле кроме водителя никого не было. Сам он погиб. На место ЧП выезжали сотрудники чрезвычайных служб. Детали происшествия уточняются.

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