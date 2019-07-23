В Волгаре военные УАЗы с пулеметами объезжали пробку по тротуару

Накануне волну негодования самарцев в соцсетях вызвало видео, на котором запечатлен проезд военной колонны из УАЗов с пулеметами по тротуару в микрорайоне Волгарь. Очевидно таким образом военные решили объехать пробку.

На кадрах видно, как по тротуару идет молодая семья с маленьким ребенком. Затем за их спинами появляется армейский автомобиль и пешеходам приходится отойти в кусты на обочине и там пережидать, пока по тротуару проедет техника.

"Улица Казачья. А что, у военных какие-то свои ПДД?", — написали комментаторы под видео.

На происшедшее отреагировал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. За разъяснениями происшедшего он обратился в военную прокуратуру.

"Соответствующее обращение, в связи с грубейшими нарушениями ПДД, мною направлено Главному военному прокурору с требованием разобраться в ситуации и наказать виновных. Только чудом обошлось без жертв!", — возмущен парламентарий.