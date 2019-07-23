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Здравоохранение Общество

Раком болен каждый 34 житель Самарской области

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На конец 2018 г. в Самарской области на диспансерном учете стоял 94 231 онкобольной, из которых 62 102 женщины (66%). Более половины больных составляют пациенты трудоспособного возраста. Такие данные содержатся в региональной программе "Борьба с онкологическими заболеваниями в Самарской области" на 2019 - 2024 годы, утвержденной в конце июня.

С 2008 по 2017 год показатель распространенности рака в регионе вырос на 42,3% (в России — на 34,9%).

При этом почти четверть онкобольных не проживает с раком и года — показатель одногодичной летальности в 2018 г. оценивается в 23,7%.

В прошлом году от онкологических заболеваний умерло 6 320 жителей региона, из них 3470 мужчин. При этом 558 человек не состояли на учете в онкологических учреждениях.

Еще 3187 больных раком умерли от неонкологических заболеваний.

В 2018 г. в регионе зарегистрирован 16 241 больной с впервые в жизни выявленным злокачественным новообразованием.

"Грубый" (без учета поло-возрастных особенностей населения региона) показатель заболеваемости составил 508,6 случая на 100 тысяч населения. Прирост данного показателя в период 2008–2017 годов составил 27% (в ПФО — 27,8%, в стране — 20,7%).

Чаще всего в регионе встречаются колоректальный рак, рак молочной железы, легких, желудка, простаты.

С 2008 по 2017 г. отмечается прирост стандартизированных (с учетом поло-возрастных особенностей населения региона) показателей по раку предстательной железы — 69,5%, щитовидной железы — 65,7%, лимфомам — 43,2%.

В программе отмечается, что рост численности населения старших возрастов предполагает значительное увеличение показателей заболеваемости злокачественными новообразованиями. Такая тенденция отмечается не только в регионе, но и во всей стране.

"Вклад" в прирост заболеваемости возрастных факторов оценивается в 35,4%, а факторов риска - в 56,3%.

Среди территорий с высокими факторами риска выделяются Октябрьск, Чапаевск, Отрадный, Жигулевск, Новокуйбышевск и 18 районов — Борский, Камышлинский, Ставропольский, Большеглушицкий и т. д.

В них предлагается в первую очередь разворачивать программы первичной профилактики рака.

Самая высокая смертность от рака в 2008-2017 гг. в Новокуйбышевске (244,3 на 100 тыс. населения), в Сызрани (235,7), Чапаевске (226,4), Жигулевске (225,6), Самаре (217,7), Елховском (223,5), Борском (216,3), Безенчукском (211,6) районах.

62,3% злокачественных образований в регионе выявляется на ранних стадиях — область лидирует по этому показателю в стране. Однако треть онкобольных в регионе узнают о диагнозе в поздней и запущенной стадии процесса.

На базе Самарского областного клинического онкологического диспансера работает комиссия по изучению причин запущенности и поздней диагностики злокачественных новообразований, основной целью которой является экспертная оценка корректности и объективности определения причины запущенности заболеваний.

По оценкам специалистов, у 10% онкологических больных злокачественные новообразованиям могли бы быть выявлены своевременно при условии выполнения медработниками стандартов обследования в системе активного выявления рака.

В программе заявлена стратегическая цель деятельности онкологической службы области — "обеспечение к 2024 г. снижения смертности от новообразований с 203,8 (2018) до 192,9 случаев на 100 тыс населения, при организации доступной качественной онкологической помощи для всех граждан Самарской области независимо от места проживания с достижением требуемой удовлетворенности пациентов при минимально возможных затратах ресурсов медицинских организаций".

Доля злокачественных новообразований, выявляемых на ранней стадии должна увеличиться с 58% до 63%, а показатель одногодичной летальности с 23,0% до 21%.

Для этого в регионе будут проводиться мероприятия по совершенствованию мер первичной и вторичной профилактики, развитию амбулаторно-поликлинчисекого звена онкологической службы. Так, будет организовано 12 центров амбулаторно-онкологической помощи, обновлены порядок и схема маршрутизации пациентов, внедрена практика мультидисциплинарного подхода в диагностике, лечении и динамическом наблюдении пациентов, переоснащены медоборудованием организации общей лечебной сети.

Также будет решаться проблема кадрового обеспечения онкологической службы, повышение эффективности использования "тяжелого" диагностического и терапевтического оборудования и т. д.

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