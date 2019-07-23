Более пяти часов 215 пассажиров ждали в Курумоче вылета в Анталью

Во вторник, 23 июля, из аэропорта Курумоч не вылетел вовремя чартерный рейс авиакомпании Onur Air Самара — Анталья в 0:20. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

На рейс зарегистрировались 219 пассажиров, 40 из которых — дети до 12 лет. Как пояснила Кристина Кулик, фактически воздушное судно вылетело в 6:05, время задержки составило пять часов 45 минут. Причиной задержки вылета в прокуратуре называют позднее прибытие самолета. Нарушений федеральных авиационных правил не зарегистрировано. По фактом случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура ведет проверку.