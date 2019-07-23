16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Трассу "Самара - Богатое" в границах Кинеля расширят до четырех полос Общественный транспорт из Кошелев-Парка пустят к 1 сентября В Самаре на три недели ограничат движение транспорта на участке ул. Садовой В Самаре пройдет гастрономический фестиваль "Ярмарка вкусов-2019" За месяц в печи аэропорта Курумоч сожгли почти 500 кг фруктов с вредителями

Общество

Более пяти часов 215 пассажиров ждали в Курумоче вылета в Анталью

САМАРА. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 28
Версия для печати

Во вторник, 23 июля, из аэропорта Курумоч не вылетел вовремя чартерный рейс авиакомпании Onur Air Самара — Анталья в 0:20. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

На рейс зарегистрировались 219 пассажиров, 40 из которых — дети до 12 лет.

Как пояснила Кристина Кулик, фактически воздушное судно вылетело в 6:05, время задержки составило пять часов 45 минут. Причиной задержки вылета в прокуратуре называют позднее прибытие самолета.

Нарушений федеральных авиационных правил не зарегистрировано.

По фактом случившегося Куйбышевская транспортная прокуратура ведет проверку.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4