Трассу "Самара - Богатое" в границах Кинеля расширят до четырех полос. Об этом во вторник, 23 июля, в прямом эфире сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

По словам министра, работы начнутся 2020 году. Реконструирован будет участок, начинающийся в примерно километре от путепровода через железную дорогу, и до выезда из города.

Сейчас здесь по одной полосе движения в каждую сторону.

"Это важный участок с учетом нахождения здесь логистических комплексов", — отметил Иван Пивкин.