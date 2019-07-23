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Общество

Трассу "Самара - Богатое" в границах Кинеля расширят до четырех полос

КИНЕЛЬ. 23 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Трассу "Самара - Богатое" в границах Кинеля расширят до четырех полос. Об этом во вторник, 23 июля, в прямом эфире сообщил министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин.

По словам министра, работы начнутся 2020 году. Реконструирован будет участок, начинающийся в примерно километре от путепровода через железную дорогу, и до выезда из города.

Сейчас здесь по одной полосе движения в каждую сторону.

"Это важный участок с учетом нахождения здесь логистических комплексов", — отметил Иван Пивкин.

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