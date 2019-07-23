"Ростелеком" представил сервисы кибербезопасности самарским бизнесменам

"Ростелеком" провел для самарского делового сообщества семинар "Информационная безопасность бизнеса". Специалисты компании рассказали о критических инцидентах, происходящих в сети, и способах их предотвращения.

Алексей Богданов, директор по развитию бизнеса по информационной безопасности МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком", отметил, что всё больше организаций сталкиваются с сетевыми угрозами. Кибератакам подвержены и крупные компании, и малый бизнес.

За 2018 год аналитики Solar JSOC зафиксировали свыше 765 тысяч компьютерных атак на своих клиентов, что на 89% больше, чем в 2017 году. Доля критичных инцидентов, которые могли бы привести к потере бизнеса или ущербу на сумму более одного млн руб., составила 19%. В 2018 году, по сравнению с предыдущим, почти на 95% выросло количество DDoS-атак. Во второй половине 2018 года на 20% увеличилось количество атак, направленных на получение контроля над инфраструктурой, на 37% — на кражу денежных средств.

Защититься от киберугроз коммерческим и государственным структурам помогут сервисы информационной безопасности "Ростелекома" на основе единой платформы Solar MSS. Набор услуг обеспечивает противодействие сетевым атакам, защиту каналов связи, безопасность электронной почты и веб-приложений. Подключение к сервисам занимает несколько недель и не требует крупных капитальных вложений.

"В отличие от классических сценариев, в которых требуется участие профильных специалистов на месте, сервисы Solar MSS централизованно управляются из любой удаленной точки, обеспечивают поддержку географически распределенной сети и быстро масштабируются", — поясняет Алексей Богданов.

"Ростелеком" предлагает как отдельные, так и комплексные решения под ключ. Сервисное обслуживание включает в себя аудит ИТ-инфраструктуры клиентов, проектирование подсистем информационной безопасности, проведение испытаний на совместимость оборудования, дальнейшее внедрение и поддержку оптимальных решений.

Владимир Лёвин, руководитель направления группы по продуктам информационной безопасности МРФ "Волга" ПАО "Ростелеком":

"Прежде чем подобрать средства защиты, мы тестируем их на совместимость с автоматизированными системами клиента. По результатам исследований предлагаем уже готовое решение, оптимальное для инфраструктуры заказчика".

Отдельной темой бизнес-семинара стала защита критической информационной инфраструктуры (КИИ). Владельцы объектов КИИ обязаны обеспечивать их безопасность и предоставлять сведения обо всех инцидентах в центры Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА).

Владимир Лёвин: "Ростелеком" предлагает услугу по реализации функций корпоративных и ведомственных центров ГосСОПКА с учетом требований законодательства по защите данных. Мы проводим обследование ИТ-ресурсов заказчика, определяем категории объектов критической информационной инфраструктуры и подключаем их к системе ГосСОПКА".

Технологиями "Ростелекома" уже пользуются крупные холдинги и государственные структуры федерального уровня, ряд энергетических и транспортных компаний.