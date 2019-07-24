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Общество

Регион вышел в лидеры рейтинга информационной активности культурной жизни в России

САМАРА. 24 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство культуры России объявило результаты рейтинга информационной активности культурной жизни субъектов РФ за первое полугодие 2019 года, сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Самарская область вошла в тройку лидеров и заняла 3 место в номинации "Субъект Российской Федерации с населением более 2 млн человек". Возглавили рейтинг Воронежская область и Москва.

Итоги рейтинга информационной активности регионов опубликованы на портале культура.рф.

Напомним, что Минкульт РФ проводит внедрение автоматизированной информационной системы "Единое информационное пространство в сфере культуры" (АИС ЕИПСК) на территории РФ. В проекте принимают участие региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, учреждения культуры федерального, регионального и муниципального ведения, а также коммерческие организации, осуществляющие свою деятельность в сфере производства и распространения благ и услуг в сфере культуры.

Рейтинг информационной активности культурной жизни регионов регулярно оценивает, насколько эффективно учреждения во всех регионах страны информируют жителей о новых выставках, концертах, фестивалях и других событиях культурной жизни.

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