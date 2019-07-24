Пользователи премиального тарифа Tele2 путешествуют без доплат за интернет

Мобильный оператор Tele2 отмечает растущую популярность тарифного плана "Премиум" среди абонентов оператора в Самарской области. В разгар сезона отпусков продажи самого "тяжелого" тарифа на актуальной линейке "Мой Tele2" выросли в десятки раз по сравнению с началом года.

Tele2 проанализировала востребованность тарифных предложений линейки "Мой Tele2" среди абонентов в Самарской области. Наибольший рост популярности по итогам первого полугодия 2019 года продемонстрировал премиальный тариф. В разгар сезона отпусков продажи данного тарифного плана по сравнению с первым кварталом выросли почти в 30 раз.

Рост популярности премиального предложения оператор объясняет выгодным сочетанием цены и наполнения, а также рядом уникальных преимуществ, доступных только абонентам этого тарифа. За 1300 рублей пользователи получают 40 гигабайт интернет-трафика, бесплатные социальные сети и 2000 минут звонков по России. При этом звонки внутри сети бесплатные и не расходуют пакет минут. Абонентам "Премиума" Tele2 предлагает выделенное обслуживание, высокий приоритет и индивидуальный подход в решении вопросов. Клиенты могут позвонить в контактный центр оператора по специальному номеру 711 без прослушивания сообщений системы IVR.

Повышенный интерес к тарифному плану "Премиум" оператор зафиксировал именно в летние месяцы, когда абоненты чаще выезжают за границу. Путешественники оценили индивидуальные преимущества тарифного плана, позволяющие в зарубежных поездках пользоваться мобильным интернетом бесплатно и безлимитно, не опасаясь непредвиденных расходов. В тариф уже включена услуга "Безлимитный интернет за границей", то есть плата за услугу на данном тарифном плане не взимается. Услуга действует более чем в 120 странах мира и позволяет клиентам Tele2 свободно общаться в мессенджерах и социальных сетях.

По статистике Tele2, абонентов тарифного плана "Премиум" в Самарской области характеризует высокая голосовая активность — в среднем пользователь данного тарифа разговаривает в 6 раз больше, чем абоненты других тарифных планов линейки "Мой Tele2".