Из-за ремонта пр. Кирова в Самаре могут ограничить движение

На участке пр. Кирова перед Кировским мостом в Самаре могут ввести ограничения движения, сообщает правительство области.

Такие меры могут потребоваться из-за проводящегося здесь капремонта дороги и необходимости завершить работы на проезжей части к 1 сентября.

Частичное ограничение движения может коснуться участка от моста до ул. Ветлянской.

При этом подрядной организации рекомендовано не проводить работы на проезжей части в часы пик.

"Просим Вас с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на благоустройство города, и планировать поездки на личном и общественном транспорте заранее!", - обращаются в облправительстве к жителям.