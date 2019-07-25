16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Тольяттинская школа единоборств закрыта за нарушение требования пожарной безопасности Из-за ремонта пр. Кирова в Самаре могут ограничить движение За год от ВИЧ-инфекции в Самарской области умерло более 1 тыс. человек До конца недели в Самарской области ожидается жаркая погода Обновленный сквер Фадеева в Самаре откроется к 1 сентября

Общество

Из-за ремонта пр. Кирова в Самаре могут ограничить движение

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 136
Версия для печати

На участке пр. Кирова перед Кировским мостом в Самаре могут ввести ограничения движения, сообщает правительство области.

Такие меры могут потребоваться из-за проводящегося здесь капремонта дороги и необходимости завершить работы на проезжей части к 1 сентября.

Частичное ограничение движения может коснуться участка от моста до ул. Ветлянской. 

При этом подрядной организации рекомендовано не проводить работы на проезжей части в часы пик. 

"Просим Вас с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на благоустройство города, и планировать поездки на личном и общественном транспорте заранее!", - обращаются в облправительстве к жителям.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4