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Общество

В Самаре частично перекроют ул. Куйбышева и ул. Некрасовскую

САМАРА. 25 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 27 июля, для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением гастрономического фестиваля "Ярмарка вкусов" будет временно ограничено движение транспорта по ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Льва Толстого и по ул. Некрасовской от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина.

Ограничение будет действовать с 00:00 до 24:00 27 июля 2019 г.

Кроме того, с 18:00 26 июля до 24:00 27 июля на ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Льва Толстого, на ул. Некрасовской от ул. Фрунзе до ул. Степана Разина будет запрещена остановка (стоянка) транспортных средств, за исключением спецмашин (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машин с пропусками.

Городской пассажирский транспорт также пойдет в обход зоны временного ограничения движения транспорта.

Жителям Самара нужно заблаговременно спланировать маршруты проезда на личном транспорте и не оставлять транспортные средства в зоне ограничения движения на указанное время.

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