Движение по ул. Шоссейной откроют 1 августа

Строительство левобережной транспортной развязки в Куйбышевском районе Самары подходит к концу и 1 августа по ул. Шоссейной возобновится движение транспорта, сообщает samara.kp.ru со ссылкой на главного инженера проекта "Мосты и тоннели" Евгения Румянцева.

"Ведутся активные работы, чтобы запустить 1 августа автотранспорт. Движение будет по съезду №1 — это улица, параллельная Шоссейной. Это временная схема, которая облегчит движение. Спасибо за понимание всем жителям Куйбышевского района и прилегающих территорий", — отметил собеседник издания.

Сейчас на восьми съездах ведут работы по укладке дорожной одежды, досыпке земляного полотна на временном участке. Встраиваются фундаменты под опоры освещения, они совмещены с троллейбусной линией. Троллейбусы запустят 1 сентября. Временной схема движения перестанет быть с запуском движения по основным полосам. Это будет в сентябре–октябре.

"Мы пустим движение по съезду №1, который будем прорабатывать. Ул. Шоссейную полностью переложили. Параллельно построили съезд №2. Шоссейная по сути будет дублером", — объясняет Румянцев.