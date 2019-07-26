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Фигурант дела об убийстве борца Владимира Попова пропал на кладбище в Самаре

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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50-летнего Андрея Маклаева, проходившего по уголовному делу об организации убийства борца Владимира Попова (спортивный псевдоним Якудза), разыскивают родственники, сообщает progorodsamara.ru. Мужчина пропал из поля зрения близких 24 июля. В последний раз его видели в районе ТЦ "Амбар" и кладбища "Рубежное".

"Его заметили в промежуток времени от 15:00 до 16:00. Андрей уезжал на белом Toyota Camry. Вроде бы в 15:30 его видели уже на самом кладбище. Находившаяся там женщина его опознала. Но дальше след обрывается", — рассказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 9 мая прошлого года Владимир Попов был тяжело ранен около своего подъезда. От четырех огнестрельных ранений он через полгода скончался в больнице, успев дать показания о стрелявшем.

Конфликт, приведший к убийству, касался раздела сфер влияния на самарском рынке ритуальных услуг. Потерпевший неофициально представлял интересы организации по оказанию ритуальных услуг. 20 апреля 2017 г., на территории кладбища "Рубежное" между потерпевшим и представителем ООО "Самара Спецкомбинат ритуальных услуг" произошел конфликт.

На скамье подсудимых оказались 50-летний Андрей Маклаев, 47-летний Игорь Гужин и 34-летний Хуснидин Нуридинов, которых обвиняют в организации преступления. Исполнитель же, стрелявший из пистолета с глушителем, скрылся за границей.

Уголовное дело рассматривали в закрытом режиме с участием присяжных. В декабре 2018 г. они вынесли свой вердикт. По их мнению, Гужин и Маклаев не причастны к организации убийства, и их оправдали. Нуридинов же получил 17 лет колонии строгого режима.

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