На гастрономическом фестивале на ул. Куйбышева пройдет исторический квест

Гостей гастрономического фестиваля "Ярмарка вкусов-2019", который пройдет 27 июля с 11:00 до 22:00 в Самаре на пешеходной части ул. Куйбышева, ожидает не только насыщенная гастрономическая программа, но и пища для ума.

Для всех, кто неравнодушен к истории Самары, организаторы подготовили исторический квест. Его участники смогут получить новые знания о старой Самаре и ответы на вопросы, в каком здании на улице Куйбышева:

— был продан первый киндер-сюрприз ХIХ века;

— размещался популярный магазин одежды;

— впервые появились в продаже открытки с видами Самары;

— появились первые ценники на товары;

— где открылась первая в городе книжная лавка (и почему она соседствовала с винной.

Есть и другие вопросы для знатоков — почему Самара снискала славу модной столицы Поволжья, с какого балкона самарцам пел Шаляпин, что сейчас находится в здании, где купец Головкин мечтал открыть музей науки и техники, почему Самара — родина баяна, кто в Самаре построил первый пароход, кто из самарских купцов руководствовался правилом "Честь выше прибыли" и многое другое.

Начало квеста — 13:00, основная сценическая площадка (пересечение улиц Куйбышева и Ленинградской).

Победители квеста получат призы и сертификаты на посещение кафе, ресторанов и баров "Робби", "География", "Кофекейк", "Раковарня", "Геллерт", "Золотой хмель", "Бенджамин", а участники — пригласительные на мастер-класс по приготовлению бургеров в кафе "Бенджамин".

Напомним, что всех гостей фестиваля на улице Куйбышева ожидает ярмарка-продажа продуктов от самарских производителей (60 торговых точек), которая продлится до 18.00. Будут представлены сырные, рыбные, медовые, мясные и ремесленные ряды.

Гостей фестиваля ожидают также ярмарочные развлечения, дегустации, розыгрыши, призы, лотереи и подарки, концертные программы от творческих коллективов, их будут приветствовать уличные артисты, коробейники, скоморохи, ходулисты, художники-шаржисты.

Юные самарцы смогут встретиться с героями сказок и мультфильмов, принять участие в шоу мыльных пузырей, мастер-классах по аквагриму и росписи пряников.

Кроме того, участники "Ярмарки вкусов — 2019" смогут принять участие в выборе лучшего торгового работника.

С 13:00 начнутся дегустации и шоу-программы от ресторанов Самары. Любители вкусно поесть обязательно оценят кухни мира и мастер-классы по приготовлению стейков, пиццы, бургеров, грилей, блинов. На празднике можно будет попробовать уху из волжского осетра, продегустировать сорта чешского пива и 20 видов самарской медовухи.

Калейдоскоп ярмарочных впечатлений на этом на закончится. С 18:00 до 22:00 самарцев ждут музыкальные программы ресторанов и кафе: джаз-бэнды, коктейль-пати, рок-вечеринки.