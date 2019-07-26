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Общество

На гастрономическом фестивале на ул. Куйбышева пройдет исторический квест

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гостей гастрономического фестиваля "Ярмарка вкусов-2019", который пройдет 27 июля с 11:00 до 22:00 в Самаре на пешеходной части ул. Куйбышева, ожидает не только насыщенная гастрономическая программа, но и пища для ума.

Для всех, кто неравнодушен к истории Самары,  организаторы подготовили   исторический квест. Его участники смогут получить новые знания  о старой Самаре  и ответы на вопросы, в каком здании на улице Куйбышева:
— был продан первый киндер-сюрприз ХIХ века;
— размещался популярный магазин одежды;
— впервые появились в продаже открытки с видами Самары;
— появились первые ценники на товары;
— где открылась первая в городе книжная лавка (и почему она соседствовала с винной.

Есть и другие вопросы для знатоков — почему Самара снискала славу модной столицы Поволжья, с какого балкона самарцам пел Шаляпин, что сейчас находится в здании, где купец Головкин мечтал открыть музей  науки и техники, почему Самара — родина баяна, кто в Самаре построил первый пароход, кто из самарских купцов руководствовался правилом "Честь выше прибыли" и многое другое.

Начало квеста — 13:00, основная сценическая площадка (пересечение улиц Куйбышева и Ленинградской).
Победители квеста получат призы и сертификаты на посещение кафе, ресторанов и баров  "Робби", "География", "Кофекейк", "Раковарня", "Геллерт", "Золотой хмель", "Бенджамин", а участники  — пригласительные на мастер-класс по приготовлению бургеров в кафе "Бенджамин".

Напомним, что всех гостей фестиваля на улице Куйбышева ожидает ярмарка-продажа продуктов от самарских производителей (60 торговых точек), которая продлится до 18.00. Будут представлены сырные, рыбные, медовые, мясные и ремесленные ряды.

Гостей фестиваля ожидают также ярмарочные развлечения,  дегустации, розыгрыши, призы, лотереи и подарки, концертные программы от творческих коллективов, их будут приветствовать  уличные артисты, коробейники, скоморохи, ходулисты, художники-шаржисты.

Юные самарцы смогут встретиться  с героями  сказок и мультфильмов, принять участие в шоу мыльных пузырей,  мастер-классах по аквагриму и росписи пряников.

Кроме того, участники "Ярмарки вкусов — 2019" смогут принять участие в выборе лучшего торгового работника.

С 13:00 начнутся  дегустации и шоу-программы от ресторанов Самары. Любители вкусно поесть обязательно оценят кухни мира и  мастер-классы по приготовлению стейков, пиццы, бургеров, грилей, блинов. На празднике можно будет попробовать уху из волжского осетра, продегустировать сорта чешского пива и 20 видов самарской медовухи.

Калейдоскоп ярмарочных впечатлений на этом на закончится. С 18:00 до 22:00  самарцев ждут музыкальные  программы ресторанов и кафе: джаз-бэнды, коктейль-пати, рок-вечеринки.

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