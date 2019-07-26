На пр. Масленникова перекрыли часть дороги из-за переноса колодца

В пятницу, 26 июля, специалисты "РКС-Самара" перекрыли две полосы на пр. Масленникова по направлению от Московского шоссе к Ново-Садовой из-за переноса водопроводной камеры с проезжей части, сообщает пресс-служба компании.

Под дорогой проходит водопроводная линия диаметром 250 мм. На пересечении с ул. Гая в июне 2019 г. произошел технологический сбой. Его устранили, но из-за того, что около 20 лет назад при строительстве камеры с задвижкой были допущены ошибки, технологический сбой повторился.

В "РКС-Самара" решили перенести водопроводную камеру с проезжей части на газон, чтобы избежать негативного воздействия крупнотоннажного транспорта на коммуникации.

"Предполагается, что работы закончатся сегодня во второй половине дня, и в ночь улица будет передана подрядчикам под асфальтировку. В выходные автомобильное движение полностью восстановится", - уточняют в компании.