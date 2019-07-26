16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Автобусы №№ 24 и 92 изменят маршрут из-за ремонта на водоводе В Самаре не рекомендовано купаться на семи пляжах На пр. Масленникова перекрыли часть дороги из-за переноса колодца Тольяттинцам рассказали о корректировке платы за отопление в 2019 году На гастрономическом фестивале на ул. Куйбышева пройдет исторический квест

Общество

На пр. Масленникова перекрыли часть дороги из-за переноса колодца

САМАРА. 26 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 60
Версия для печати

В пятницу, 26 июля, специалисты "РКС-Самара" перекрыли две полосы на пр. Масленникова по направлению от Московского шоссе к Ново-Садовой из-за переноса водопроводной камеры с проезжей части, сообщает пресс-служба компании.

Фото: предоставлено компанией "РКС-Самара"

Под дорогой проходит водопроводная линия диаметром 250 мм. На пересечении с ул. Гая в июне 2019 г. произошел технологический сбой. Его устранили, но из-за того, что около 20 лет назад при строительстве камеры с задвижкой были допущены ошибки, технологический сбой повторился. 

В "РКС-Самара" решили перенести водопроводную камеру с проезжей части на газон, чтобы избежать негативного воздействия крупнотоннажного транспорта на коммуникации. 

"Предполагается, что работы закончатся сегодня во второй половине дня, и в ночь улица будет передана подрядчикам под асфальтировку. В выходные автомобильное движение полностью восстановится", - уточняют в компании.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Чапаевске отпраздновали День молодежи

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

В Кинель-Черкасском районе широко отметили День Святой Троицы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4