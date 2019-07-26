Департамент страхового рынка Центрального Банка Российской Федерации включил ООО "ВСК - Линия жизни" в перечень системно значимых страховых организаций. В список включаются компании, которые имеют под управлением значительные финансовые активы. В отношении системно значимых страховщиков регулятор, помимо стандартных контрольно-надзорных мероприятий, проводит оперативный мониторинг имеющихся активов.

По итогам 2018 года "ВСК - Линия жизни" уверенно заняла 6 место среди крупнейших игроков сегмента страхования жизни, показав значительные темпы прироста страховых премий — в 1,77 раза до 23,8 млрд рублей.

В основе динамичного роста бизнеса компании лежит, в первую очередь, активное развитие продуктовой линейки. В 2018 году компания выпустила две уникальные программы инвестиционного страхования жизни — "Линия роста. Рантье" и "Линия дохода", на долю которых пришлось более 35% от общего объема продаж ИСЖ. По итогам года по сборам ИСЖ компания заняла 4 место на рынке.

"ВСК - Линия жизни" также пересмотрела условия работы с партнерами, в результате чего удалось повысить клиентскую ценность программ и расширить список партнеров (на сегодняшний день компания сотрудничает с 17-ю банками).

Важным фактором успеха стал запуск продаж программ инвестиционного и накопительного страхования жизни в каналах Группы ВСК. Во многом благодаря синергии с САО "ВСК" компания получила прямой доступ к целевому клиенту и возможность предложить решение на максимально выгодных условиях.

"Расширение и обновление продуктовой линейки остается нашей приоритетной задачей. Мы считаем необходимым следовать за рыночными тенденциями и учитывать изменения в потребностях клиентов. Сегодня "ВСК - Линия жизни" предлагает сбалансированные продукты накопительного страхования жизни, совмещающие фиксированный набор страховых рисков, которые обеспечивают широкое покрытие, возврат взносов и умеренный доход. В ближайших планах компании обновление стратегий в продуктах инвестиционного страхования жизни для повышения их эффективности для клиентов и партнеров, " — комментирует генеральный директор ООО "ВСК - Линия жизни" Олег Воляник.