Премьеры недели: от Видока до Гамлета, и от Индии до Китая

Все ждут августа: на следующей неделе на больших экранах начинается очередная серия суперуспешного "Форсажа" (12+), а еще через неделю зрители выстроятся в очередь на "Однажды…в Голливуде" (16+) от легендарного Квентина Тарантино. А пока кинотеатры будут развлекать гостей эффектными историями про французского следователя Видока, про порой параноидальную силу материнской любви и про великого тенора Паваротти.

Премьера недели: Видок: охотник на призраков (18+)

В России этот фильм еще под названием "Император Парижа" впервые показали на Московском международном кинофестивале, и о нем Волга Ньюс уже писал. Хотим лишь напомнить, что "Видок: охотник на призраков" рекомендован к просмотру тем, кто любит красочные исторические детективы, интриги и антураж в стиле Виктора Гюго и Венсана Касселя.

Триллер недели: Материнский инстинкт (18+)

фото provzglyad.com

"Материнский инстинкт" — наверное самый интересный фильм на этой неделе, по крайней мере, его можно причислить к категории киноискусства. Бельгийский психологический триллер с элементами драмы рассказывает историю о двух подругах с детьми, где у одной трагически погибает сын, а другая начинает подозревать ее в том, что та хочет похитить ее ребенка. Драма, надрыв, подозрения, измены — все здесь. А плюс еще красивая картинка, немного настроения Франсуа Озона, и финал, который, ой, как многим не понравится. Но, если вы любите кино, то на этой неделе только этот фильм заслуживает настоящего внимания.

Ностальгия недели: Бойцовский клуб (18+)

Нарушаем первое правило Бойцовского клуба — рассказываем вам о "Бойцовском клубе". Фильм-легенду смотрели если не все, то практически все. Но и любят его очень многие, поэтому почему же не пойти на него в кинотеатр и не посмотреть шедевр Финчера с любимыми Брэдом Питтом и Эдвардом Нортоном на большом экране? В Самаре фильм, ставший гимном борьбы с "обществом потребления", можно увидеть в трех кинотеатрах при ТЦ "Аврора", "Московский" и "Парк Хаус".

Мелодрамы недели: "Офелия"(16+), "Шаг вперед 6: Город танцев"(12+), "До скорой встречи"

"Век расшатался", и вот зрители смотрят классический сюжет "Гамлета" взглядом его невесты Офелии. Нимфа страдает и переживает не меньше принца датского, и об этом повествует работа режиссера Клэр Маккарти. Стоит упомянуть что Клаудия играет Клайв Оуэн, а Гертруду — Наоми Уоттс.

В "Шаге вперед 6: Город танцев" теперь пляшут с китайским масштабом. Сюжет переехал в Пекин, и там по накатанному сценарию — баттлы, пляски и любовь.

фото centpart.ru

"До скорой встречи" как дешевый роман в мягкой обложке, которые продавались в 90-е в подземках, умноженный на нелепую картинку. Тут пепельная блондинка с подкаченными губами и малолетним сыном страдает в Санкт-Петербурге от распускающего руки мужа. Живет небогато, но работает в туристическом бизнесе и ее отправляют на большой лайнер в роли барменши. Там она встречает знаменитого футболиста, который недавно пострадал в аварии из-за пьянства. Она скромно, потупив глаза в пол, советует ему не пить. Футболисту становится стыдно и он сразу влюбляется в эту простую русскую девушку. Но она, как Золушка, на прощание лишь говорит ему "найди меня в Петербурге". И он все бросает, покупает цветы и едет ее искать прямо на Дворцовую площадь. И все это приправлено атмосферой Чемпионата мира-2018.

В кино с детьми: Приключения Реми (6+), Мой друг робот (6+)

Внимание, в кинотеатрах показывают добрый приключенческий фильм, на который стоит сходить с ребенком. С "Королем львом" все понятно, он оккупировал все сеансы и будет еще, как минимум, неделю заманивать на себя ностальгирующих родителей и детей, любящих говорящих зверушек. А тут вот французский фильм "Приключения Реми" про мальчика, который не знает своих родителей. Опекуны хотят сдать его в приют, но Реми берет к себе в компанию странствующий музыкант, и они вместе идут разыскивать родителей мальчика. Здесь есть и музыка, и дидактичность, и даже обезьянка с цирковой собачкой.

Непонятно, как открылся этот "ящик Пандоры" детского немецкого кино, но уже которую неделю на большие экраны выводят посредственные фильмы двух- и трехлетней давности из этой страны. И вот "Мой друг робот" — один из них. Банальный сюжет, не бог весть какие спецэффекты и картонные образы. Сегодня дети — достаточно искушенные зрители, поэтому лучше воспитывать у них вкус к хорошему кино и проходить мимо подобных афиш. Тут стоит только улыбнуться, что главные роли исполняют актеры из культового "Контроля" Корбейна про Joy Division — Сэм Райли и Алесандра Мария Лара.

Болливуд недели: "Робот 2.0" (12+), "Некромант" (16+)

фото proficinema.ru

"Некромант" хоть и снят в Австралии, но уровень его такой же, как и у "Робота 2.0", даже тема схожая. Главный кошмар и мировое зло теперь приходят в мир через смартфоны. И герой "Некроманта" будет бороться с главным призраком, высасывающим души людей через их гаджеты. Все это приправлено примитивнейшим юмором, который вызывает скорее недоумение, чем смех. Внезапно в роли матери героя, которую захватили в плен злые демоны, выступает Моника Белуччи.

Большинство самарских кинотеатров взяли в прокат индийский фильм "Робот 2.0". Как мы знаем, сетка показов строится далеко не по схеме — больше лучших, меньше худших фильмов. "Робот 2.0" — ерунда про крылатого злодея, создающего свою армию из смартфонов. Здесь опять есть примитивный юмор и странный сюжет. Лучше весь этот фильм просидеть в соцсетях, что будет меньшим злом.

Соблазн недели: "Белоснежка. Сказка для взрослых" (18+)

Франция опять начала поднимать моду на эротические фильмы. Не так давно вышла нашумевшая "Куриоса", а теперь откровенная "Белоснежка. Сказка для взрослых". Фильм достоин внимания, так как там приняла участие сама Изабель Юппер. Ловите ночные сеансы в трех самарских кинотеатрах.

Документалка недели: Паваротти (16+)

На этой неделе в кинотеатрах можно посмотреть документальный фильм о великом Лучано Паваротти. Кажется, фильм выпущен для тех, кто уже соскучился по Оперному театру, ушедшему на летние каникулы. Конечно, Паваротти не просто один из великих теноров, но и фантастическая личность — он много внимания уделял благотворительности и активно популяризировал оперное искусство. Фильм "Паваротти" снял Рон Ховард, режиссер "Игр разума", "Хана Соло: Звездные войны", "Кода Да Винчи" и многих других знаменитых кинолент.