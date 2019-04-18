Дневник Московского кинофестиваля: День первый

С 18 по 25 апреля пройдет Московский международный кинофестиваль. Редакция "Волга Ньюс" отправила в столицу спецкора, чтобы он посмотрел все самые интересные фильмы до официальных премьер и рассказал, на что надо будет идти в кинотеатр, а мимо чего можно спокойно пройти. Не спит, а целыми днями смотрит фильмы для вас Ксения Гаранина. День первый.

Официально Московский международный кинофестиваль начинает свою работу 18 апреля. Красная дорожка, фотоколлы со звездами, смокинги и total black именно с четверга. Зато рутинная работа — просмотры десятков фильмов, пресс-конференции, вычитка программы, аккредитация уже с 17 апреля.

Журналисты чуть раньше успели заценить фильм открытия ММКФ 2019 "Император Парижа"(18+). Эта лента на больших экранах в России будет идти только в июле. Европа "Императора" уже посмотрела в конце 2018 г. и приняла достаточно прохладно. Но у России есть несколько причин полюбить его.

Первая причина — Дени Лаван. Фантастический французский актер, покоривший поклонников кино еще со времен "Дурной крови" и "Корпорации Святые моторы". Кстати, именно он задействован в опере "Жанна на костре" Пермского оперного театра, получившей сразу две "Золотые маски" в этом году. Дени Лаван в "Императоре" играет такого злобного гомункула — непредсказуемого короля воров грязных французских улиц.

Вторая причина — Венсан Кассель. Ему досталась главная роль следователя Видока. С персонажем Видока зрители лучше всего знакомы благодаря одноименному фильму с Жераром Депардье. В этот раз мы видим становление Видока на путь закона - из самого авторитетного вора в лучшие следователи Парижа эпохи Наполеона. Он пройдет через трагическую любовь, предательство, ложные обвинения, убийства и тому подобное, соответствующее образу трагического романтического героя. Это такая вариация образов из романа Виктора Гюго - раскаивающийся и страдающий преступник, которому не дает покоя его прошлое.

Третья причина — жестокость. Да, причина странная. Но тем и прославился в свое время киногерой Видок — кровавые драки, мерзкий преступный мир и "чрево" Парижа. Уже на первых секундах зрители видят как персонаж Лавана размозжил клюкой мерзкую крысу. И это то настроение, которое будет со зрителем до конца фильма.

Четвертая причина - загадки режиссера. Если в начале появляется платок на шее девушки, значит им она будет задушена. Если есть два похожих персонажа, то в какой-то момент их судьбы пересекутся.

Бонусом к этому интересные операторские решения с зеркалами, увеличением скорости и лужами крови.

В итоге получился яркий, затянутый, жестокий, сумбурный, иногда переходящий границы здравого смысла, фильм с чудесными актерами. Поклонники Видока разочарованы не будут, а вот любителям романтического Парижа на этом фильме лучше не показываться.

Вторая премьера первого дня "Нуреев. Белый ворон"(18+), который в кинотеатрах в России появится уже 20 апреля. На этот фильм нужно было прорываться. Многие журналисты сидели в зале на полу. Но оно того стоило.

Картину снял англичанин Рэйф Файнс, влюбленный в русскую культуру. У него есть небольшая роль в ленте, где он говорит на русском языке. Да, выучил, так сильна любовь актера, известного по ролям Воландеморта и Евгения Онегина, к русской культуре.

Он выбрал опасную тему — попытался разобраться в том, почему Рудольф Нуреев попросил во время гастролей Кировского театра политического убежища во Франции.

Режиссер рифмует сюжеты из студенческой жизни танцовщика, его детства и тех самых дней на парижских гастролях. Он пытается понять характер Нуреева и его мотивы. Стоит отметить, что фильм художественный, и не претендует на достоверность. Это только субъективная попытка разобраться в судьбе великого танцовщика.

Нуреев у Файнса выходит очень резким, закрытым, эгоистичным, капризным, иногда срывающимся на хамство. Его терзает болезненное самомнение, он подозревает официантов, что они смотрят на него как на "деревенщину из Уфы, который должен танцевать принцев".

При этом мы видим и упорного юношу, очарованного искусством танца и культурой, он много читает и всей душой тянется к интеллигентным людям. Он не боится идти к ректору и требовать, чтобы ему сменили преподавателя, он спорит с университетской разнарядкой в Уфу.

Файнс уверен, что решение Нуреева было спонтанным. Его "зажимали", контролировали каждый шаг, третировали, говорили как себя вести и что делать. В аэропорту он почувствовал страх, когда узнал, что его снимают с гастролей и отправляют обратно в СССР. Он был уверен, что впереди его ждет тюрьма.

В конце фильма персонаж Нуреева скажет французским журналистам, что он не вернется домой, но и не уверен, что будет счастлив во Франции.

В фильме столько любви к искусству, к балету, к русской культуре, к человеку, что его однозначно стоит смотреть. И самому делать выводы так это было или нет, верите вы в эту версию или отвергаете ее.

Московский кинофестиваль интересен еще и огромным количеством картин, которые вряд ли дойдут до самарского зрителя. Например, тут есть отдельная программа, посвященная турецкому кино. С нее журналистам был представлен фильм "Капкан"(16+).

История о жителях небольшого острова, далекого от большой земли. Там скучно и тяжело жить. В один день начинает раскручиваться цепочка событий. Сначала один из компании мужчин доводит другого до самоубийства, затем он же убивает маленьких волчат. Дальше судьба ему мстит. Вышел настоящий триллер.

Еще в первый день была показана французская картина "Тайна Анри Пика"(12+). Это история про литературного критика, который не верит, что новый бестселлер написал простой повар, а не тонкий вдумчивый интеллектуал, и начинает свое расследование.

Интриги больше в пересказе сюжета, нежели в самом фильме. Есть ровные и банальные шутки, какая-то романтическая канва. Фильм будет интересен только под определенное настроение и под бутылку вина, не более того.