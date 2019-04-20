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Кино Культура

Московский кинофестиваль. День третий

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Третий день Московского кинофестиваля ознаменовался прибытием Рэйфа Файнса, серьезным триллером из Казахстана, и тяжелой драмой о ноябрьских событиях в Риге в 1941 году.

На третий день Московского кинофестиваля разрешилась главная интрига — кто станет главной звездой мероприятия в этом году. Рэйф Файнс приехал представлять свой фильм "Нуреев. Белый ворон" лично. Так как его фильм не участвовал в конкурсе, то Файнса решили просто наградить "за заслуги", а точнее призом "Верю. Константин Станиславский" за верность принципам школы великого театрального  режиссера.

Перед торжественной церемонией он дал небольшую пресс-конференцию, где с главными звездами "Нуреева" и с продюсером ответил на вопросы журналистов. На вопрос о том, как ему удалось получить деньги на такой проект и есть ли надежда, что он окупится, Файнс ответил на русском языке, что было сложно.

Актеры Равшана Куркова, Олег Ивенко, Алексей Морозов наперебой восхищались спокойной и тактичной манерой работы Файнса. Английский режиссер не остался в долгу и десять минут рассказывал про талант русских актеров. По словам Файнса, сама идея создания фильма о Нурееве преследовала его двадцать лет. С того момента, когда он прочитал первую главу его биографии. Еще он сказал, что снимать себя самого в роли хореографа Пушкина он очень не хотел, но это было условием продюсеров. Хочется напомнить, что фильм "Нуреев. Белый ворон" в кинотеатрах стартует 20 апреля.

В третий день на утреннем сеансе для прессы был показан фильм "Тренинг личностного роста" из Казахстана. Настоящий психологический триллер про нравственный выбор. Банковский клерк должен решить — получить топ-должность в родном банке, благодаря старому другу, или сдать этого самого друга за то, что тот основной подозреваемый в деле о пропажи девушки.

Весь этот путь "личностного роста" отследил режиссер Фархат Шарипов. Сделал это он очень аккуратно, атмосферно и в должной стилистике. Отличная конкуренция многочисленным фильмам про пропавших девушках с морально-этическим подтекстом и с намеком на политическую беспринципность.

В этот же день состоялась премьера латышского фильма "Отец ночь" про трагические события в Риге в ноябре 1941-го. Картина основана на реальных событиях из жизни Жаниса Липке. Простой рабочий помог десяткам евреев пережить оккупацию немецкими войсками. Акцент в "Отце ночи" сделан на личных переживаниях самого Липке, о том, что в самых страшных условиях главное оставаться человеком. Не самая новая мысль в фильмах о войне, но, возможно, самая важная.

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