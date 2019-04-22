Дневник московского кинофестиваля. День пятый

Пятый день Московского кинофестиваля ознаменовался двумя сильными документальными фильмами, одной экзистенциальной российской лентой, и хитом Берлинского кинофестиваля. Все это смотрит и радуется специальный корреспондент "Волга Ньюс" Ксения Гаранина.

В рамках ММКФ проходит конкурс документального кино. Учитывая, что эта сфера современной киноиндустрии в последние годы становится все сильнее, пропускать программу документалок нельзя.

В конкурсных показах принял участие фильм "Наследие" Карла Олссона. Режиссер заинтересовался микромиром старинного шведского поместья, которым занимается аристократическая семья.

Жизнь поместья пытаются адаптировать под новое время, но при этом стараются сохранить его традиции. Младшее поколение строит ветряные электростанции, а старшее замеряет возраст и диаметр вековых деревьев. В фильме есть доля иронии, множество прекрасных пейзажей и спокойный медитативный темп.

Другая документальная лента "Плот" смотрится как психологический триллер. Фильм рассказывает об одном интересном эксперименте 70-х годов, когда в Атлантический океан на 101 день отправили группу людей из пяти мужчин и шести женщин. Эксперимент должен был раскрыть природу происхождения конфликтов между людьми. Подопытным специально создавались сложные конфликтные ситуации, которые провоцировали их на ссоры.

Интересно, что эксперимент полностью провалился. Испытуемые легко сдружились, а "врагом" стал лишь ученый-экспериментатор, который и организовывал всякие пакости.

В ленте использованы как архивные материалы, так и современные записи с участниками проекта.

На пятый день была представлена, возможно, одна из самых интересных российских картин — "Воскресенье". Художественный фильм срежиссировала Светлана Проскурина. Она известна своим трепетным отношением к сценариям. Но на пресс-конференции режиссер заявила, что в тексте Екатерины Тердатовой она не изменила ни одной строчки.

Дневник Московского кинофестиваля. День первый С 18 по 25 апреля пройдет Московский международный кинофестиваль. Редакция Волга Ньюс отправила в столицу спецкора, чтобы он посмотрел все самые интересные фильмы до официальных премьер и рассказал, на что надо будет идти в кинотеатр, а мимо чего можно спокойно пройти. Не спит, а целыми днями смотрит фильмы для вас Ксения Гаранина. День первый.

Сценарий настолько понравился Вере Алентовой, что она согласилась сыграть в фильме, хотя в последние годы мы редко видим ее на экране. Возможно, в "Воскресенье" она исполнила одну из лучших своих ролей.

По словам первых зрителей, картина вызвала тяжелые эмоции. Но можно говорить о том, что "Воскресенье" это настоящее честное кино, которое сначала смотрится тяжело, но как лекарство лечит душу. Наверное, все это звучит слишком претенциозно, но этот фильм стоит смотреть всем.

Продюсер "Воскресенья" Сабина Еремеева считает, что сегодня люди хотят честного искреннего разговора, и думающей аудитории, хоть она и небольшая, необходим настоящий художественный диалог.

Надеемся, что "Воскресенье" в скором времени получит прокатное удостоверение, и экзистенциальную историю о жизни и смерти провинциального чиновника увидит как можно больше зрителей.

На ММКФ состоялась премьера в России македонской ленты "Бог есть, и его зовут Петруния"(18+). Фильм стал событием на последнем Берлинском кинофестивале. История про девушку, которую все шпыняют за лишний вес и за отсутствие работы, и за то, что она опередила мужчин и первой поймала на религиозном празднике крест, отвечает всем социальным трендам.

Режиссер Теона Стругармитевска сталкивает религию и светское общество, родителей и детей, принципы и разум, мужчин и женщин, и доказывает, что над этим всем есть только любовь. В итоге получился очень добрый и полезный фильм.