Московский кинофестиваль. День четвертый

Российские ужасы, байопик про верховного судью США и тихая иранская подростковая драма. Все это для вас смотрит на Московском кинофестивале специальный корреспондент "Волга Ньюс" Ксения Гаранина.

Суббота на Московском кинофестивале началась с ужасов. Зрителям был представлен российский фильм "Эпидемия. Вонгозеро" (18+) Павла Костомарова. В киномире Костомаров прославился в первую очередь как оператор. У него есть награды Берлинского кинофестиваля и Европейской киноакадемии. Но в последнее время все свое мастерство он бросает на жанр ужасов.

В "Эпидемии" много интересных операторских решений. Как режиссер, Костомаров предпочитает уходить в ужасах от банальных "пугашек" к драме. Так, в его новом фильме главным злом являются не столько зараженные смертельной болезнью, сколько мародеры и бывшие жены. При этом кастинг в этот фильм ужасов, выполненный по всем канонам жанрового кино, очень сильный. Здесь и Марьяна Спивак, и Виктория Исакова, и Юрий Кузнецов. Фильм должен зайти поклонникам жанрового кино и любителям семейных драм.

Многие зрители ждали иранскую ленту "Моя жизнь на втором курсе"(16+) Расула Садрамели. В этот раз режиссер рассказал историю о двух подругах-однокурсницах, одна из которых после несчастного случая впадает в кому, а другая в это время влюбляется в ее жениха. Дисциплинарная комиссия в университете, обвинения родителей, ревность жениха — все это преследует одну из девушек. Но каждый день она ходит к не приходящей в сознание подруге и рассказывает о своих проблемах. Напряженная драма, тихая по темпу и языку, будет интересна всем, кто живет с неразделенной любовью и верной дружбой.

В рамках программы документального кино "Свободная мысль" Московский кинофестиваль показал фильм "РБГ" (16+) про звезду Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург. В 70е годы она сделала себе имя на том, что вела активную борьбу с гендерным неравенством, не боялась выступать с особым мнением по важным решениям Верховного суда. И одна из первых назвала Дональда Трампа лжецом, хотя потом долго публично извинялась. Рут Бейдер Гинзбург благодаря своей четкой жизненной позиции стала настоящей поп-иконой для молодых американцев.

Сам фильм "РБГ" — паттерн биографических телефильмов. Вот сейчас нам Рут Бейдер Гинзбург расскажет о своих родителях, а мы покажем старые фотографии. Смотрите, вот ее внучка продолжает традиции. А вот ее первое дело, вот второе. Все это с комментариями видных деятелей политической арены и юриспруденции.

Ректор Гарварда рассказывает, что США сейчас достигли того уровня демократии именно благодаря Рут. Бывший президент Билл Клинтон говорит, что принял решение, что Рут займет место в верховном суде после пятнадцатиминутного разговора с ней. А какая-то студентка кричит, что недавно купила кружку с изображением Рут.

В фильме есть один острый момент, когда Рут Бейдер Гинзбург спрашивают журналисты — почему она не ушла на пенсию при Бараке Обаме, что дало бы возможность либеральному президенту выбрать ей достойную замену в суде, а не оставить эту обязанность консерватору Дональду Трампу. А так "РБГ" довольно скучная нарезка из интервью и документальных съемок, рисующих идеальный образ Рут Бейдер Гинзбург.