Дневник Московского кинофестиваля: День второй

Про японских девочек, якутский феномен и русских преступников в Израиле - корреспондент "Волга Ньюс" продолжает делиться впечатлениями от Московского кинофестиваля.

Пока жюри и кинозвезды бодро дефилируют по красным ковровым дорожкам и говорят слова благодарности за Московский международный кинофестиваль Никите Михалкову, журналисты спокойно отсматривают очередную партию фильмов, и смирно слушают спикеров на пресс-конференциях.

Второй день фестиваля начался рано утром с японской картины "Импровизаторы" режиссера Сабу. На одной из пресс-конференций промелькнула тема, что этот фильм серьезная заявка на победу. Яркий, динамичный и даже непредсказуемый рассказ о музыканте, о его девушке в коме, и суровом мстителе из якудза. Судьбы всех троих удивительным образом пересекутся, виной всему карма. Этот фильм вряд ли дойдет до широкого проката, а очень жаль.

Дневник Московского кинофестиваля: День первый С 18 по 25 апреля пройдет Московский международный кинофестиваль. Редакция "Волга Ньюс" отправила в столицу спецкора, чтобы он посмотрел все самые интересные фильмы до официальных премьер и рассказал, на что надо будет идти в кинотеатр, а мимо чего можно спокойно пройти. Не спит, а целыми днями смотрит фильмы для вас Ксения Гаранина. День первый.

Другая "труднодоступная" лента — якутский фильм "Надо мною солнце не садится" Любови Борисовой. На пресс-конференции Кирилл Разлогов отдельно отметил успех этого фильма у жюри, порадовался серьезному развитию современного якутского кино.

Интересно, что к фильмам из данного региона уже как пару лет особый пиетет. Есть даже разговоры о настоящем феномене якутского кино. Добрый и легкий фильм в суровых условиях был снят буквально за месяц за минимальные деньги.

Кирилл Разлогов отметил, что есть такие фильмы, которые добром ведут зрителей в ад, а лента "Надо мною солнце не садится" редкий случай, когда картина ведет добром в рай.

Затем зрителям была представлена документальная лента австрийского режиссера Николауса Гейрхальтера "Земля". На протяжении двух часов на большом экране демонстрировались масштабные пейзажные кадры с рудников, карьеров, тоннелей, строек, археологических раскопок. С каждой точки на формат три четверти ставился простой рабочий и допрашивался на темы "а почему вы это делаете?", "а вы понимаете, что вы вредите земле и экологии?".

Рабочие, конечно, все понимали, но и замечали, что прогресс движется вперед, и что все привыкли к комфорту, что развитие человечества останавливать нельзя. Кто-то из них каялся и рассказывал как быстро тают сегодня ледники, кто-то восхищался человеческой силе, а некоторые упорно твердили, что риски сведены к минимуму, и что все делается правильно.

В конце фильма показали пару индейцев из Канады, которые сами столкнулись с экологическими проблемами, живя неподалеку от нефтеперерабатывающего завода.

Хотя слова излишни. Когда идут съемки с верхней точки, становится ясно, что планета Земля просто вскрыта и перекроена человеком, на его усмотрение. Аккуратная, простая, но очень тяжелая документальная лента. Явно не для всех.

Следующая картина "Харадзюку" норвежского режиссера Эйрика Свенссона рассказывает о 15-летней девочке Вильве, попавшей в страшную ситуацию. Ее отец уже много лет не общается с семьей, а накануне Рождества еще и мама кончает жизнь самоубийством.

Вильва, как девочка со спичками, ходит по праздничному Осло в надежде спрятаться от службы опеки и достать деньги на билет до Токио. Она мечтает о стране восходящего солнца, буквально грезит ею наяву. В серых улицах Осло она видит неоновые вывески Токио, страшные моменты создает в аниме-образах. Но все это меркнет перед реальными проблемами.

Фильм яркий, неоновый, с анимационными вставками, с красивой большеглазой девушкой, и с душещипательными моментами. Кино для слез и терзаний, которое напоминает, что мы в ответе за тех, кого приручили, тем более если это ваши дети.

"Харадзюку" вряд ли появится в широком прокате в России, но если выпадет возможность, то посмотреть его стоит, особенно подросткам и их родителям.

Московский кинофестиваль не отстает от трендов, и в этом году представляет в программе не только фильмы, но и сериалы.

"Хотя бы сегодня" Нира Бергмана многосерийный фильм об идеалистке-социальном работнике Аннет, занимающейся реабилитацией преступников. В начале карьеры она влюбляется в только что вышедшего по удо Нико. Он попадает в неприятности. Она, рискуя всем, помогает ему скрываться. Но он предает ее, и снова берется за старое - торговлю наркотиками. Женщина звонит в полицию и "сдает" Нико.

В первой серии есть "вброс" про то, что это было не предательство, а единственная возможность спасти Аннет, и что после ночи любви у Аннет появились дети от Нико. Она, конечно же, этот факт скрывала. Все начинает разъясняться во второй серии, где Аннет снова сталкивается с Нико, который всем представляется как Валентин.

Казалось бы, странная банальная драма с криминальным антуражем. Если бы не несколько "но": действия сериала происходят в Израиле, Аннет еврейка, а Нико сокращенно от Николая, то есть он русский, которого в школе дразнили "грязным русским", а саундтреком ко всему этому русский приблатненный рэп. Диво.

Сериал получился таким диким, что его интересно смотреть не столько из-за сюжета, сколько из-за антуража. Режиссер ленты, кстати, был награжден тремя "Золотыми медведями" за фильм "Сломанные крылья".