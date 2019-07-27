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ДТП Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Безенчуке

БЕЗЕНЧУК. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу 27 июля, примерно в 15:58, в Безенчуке столкнулись два автомобиля, в результате погибли два человека. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным, на месте происшествия от травм скончались 54-летняя женщина. 64-летний мужчина скончался в реанимации. Предположительно, в ДТП пострадал еще один человек, которого не госпитализировали.

Обстоятельства случившегося устанавливают.

В соцсетях утверждают, что в аварии участвовали Lada Priora и Lada Granta. 

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