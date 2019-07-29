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Общество

В Самарской области установилась прохладная погода

САМАРА. 29 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На Среднюю Волгу с севера опустился холодный фронт. Он принесет с собой увеличение облачности, дождь, порывистый ветер и понижение температуры воздуха. В последующем этот фронт переместится дальше на юг и в Поволжье установится прохладная погода, сообщает Приволжское УГМС.

Во вторник, 30 июля, ночью преимущественно без осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха 6...11 °C. Днем температура воздуха 15...20 °C. 

В среду, 31 июля, ночью без существенных осадков. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха 6...11 °C. Днем облачно с прояснениями. Небольшой дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура воздуха 15...20 °C. 

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