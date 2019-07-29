В Самаре очевидцы привязали к столбу пытавшегося убежать виновника ДТП

В воскресенье, 28 июля, в Самаре очевидцам ДТП пришлось привязать к столбу предположительно нетрезвого виновника аварии, который пытался убежать, сообщает samara.kp.ru.

По информации издания, поздно вечером в районе филармонии водитель минивэна врезался в легковушку. При этом, как утверждают очевидцы в соцсетях, водитель был пьян и вообще вел себя неадекватно.

"Сначала мужчина пытался убедить всех, что это в него врезались, потом стал материть всех подряд и попытался сбежать с места ДТП. В итоге его догнали и привязали к столбу, чтобы он обязательно дождался приезда сотрудников полиции", — рассказали свидетели происшествия.

Был ли мужчина на самом деле пьян, предстоит установить с помощью экспертизы. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.